 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 080,96
-0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bristol Myers chute après qu'un juge américain a décidé que l'entreprise devait faire face à un procès de 6,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions de Bristol Myers Squibb BMY.N en baisse de 1,14% à 48,62 $ après que le juge américain a rejeté la demande d'abandon des poursuites de 6,7 milliards de dollars concernant l'accord avec Celgene

** Le juge autorise la banque UMB à poursuivre les réclamations au nom des actionnaires de Celgene, alléguant que Bristol Myers a rompu le contrat et n'a pas agi de bonne foi en retardant les approbations de la FDA pour trois médicaments, y compris le traitement contre le cancer Breyanzi

** L'action en justice découle de l'achat de Celgene par Bristol Myers en 2019 pour un montant de 80,3 milliards de dollars; les actionnaires qui détenaient des "droits à valeur contingente" (CVR) se sont vus promettre 9 dollars par action en espèces si les délais d'approbation étaient respectés

** L'approbation de Breyanzi est arrivée avec cinq semaines de retard en février 2021; le juge déclare que le jury doit décider si le retrait des CVR de la cote a violé l'accord implicite

** Bristol Myers n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires, tandis qu'un avocat d'UMB s'est refusé à tout commentaire

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de BMY ont baissé de 13,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
48,595 USD NYSE -1,21%
UMB FINANCIAL
112,1700 USD NASDAQ -0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank