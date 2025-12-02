Bristol Myers chute après qu'un juge américain a décidé que l'entreprise devait faire face à un procès de 6,7 milliards de dollars

2 décembre - ** Les actions de Bristol Myers Squibb BMY.N en baisse de 1,14% à 48,62 $ après que le juge américain a rejeté la demande d'abandon des poursuites de 6,7 milliards de dollars concernant l'accord avec Celgene

** Le juge autorise la banque UMB à poursuivre les réclamations au nom des actionnaires de Celgene, alléguant que Bristol Myers a rompu le contrat et n'a pas agi de bonne foi en retardant les approbations de la FDA pour trois médicaments, y compris le traitement contre le cancer Breyanzi

** L'action en justice découle de l'achat de Celgene par Bristol Myers en 2019 pour un montant de 80,3 milliards de dollars; les actionnaires qui détenaient des "droits à valeur contingente" (CVR) se sont vus promettre 9 dollars par action en espèces si les délais d'approbation étaient respectés

** L'approbation de Breyanzi est arrivée avec cinq semaines de retard en février 2021; le juge déclare que le jury doit décider si le retrait des CVR de la cote a violé l'accord implicite

** Bristol Myers n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires, tandis qu'un avocat d'UMB s'est refusé à tout commentaire

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de BMY ont baissé de 13,1 % depuis le début de l'année