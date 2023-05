Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol-Myers:Breyanzi approuvé par la commission européenne information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 16:48









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé hier que la Commission européenne a approuvé Breyanzi, une thérapie à base de cellules T CAR (chimeric antigen receptor) dirigée contre le CD19, pour le traitement des patients adultes atteints de certains lymphomes et qui ont rechuté dans les 12 mois suivant la fin d'une chimio-immunothérapie de première ligne ou qui sont réfractaires à cette chimio-immunothérapie.



Cette autorisation couvre tous les États membres de l'Union européenne.



L'autorisation est basée sur les résultats de l'essai pivot de phase 3 TRANSFORM, dans lequel Breyanzi a démontré des améliorations statistiquement significatives et cliniquement significatives du critère principal de l'étude, la survie sans événement et des critères secondaires clés, les réponses complètes et la survie sans progression, par rapport au traitement standard.



' Avec Breyanzi, les Européens atteints de DLBCL en rechute ou réfractaire disposent désormais d'une option de thérapie cellulaire CAR T différenciée, plus précoce dans le paradigme de traitement, qui apporte un bénéfice clinique à long terme ', a déclaré Anne Kerber, vice-présidente senior, responsable du développement des thérapies cellulaires chez Bristol Myers Squibb.





