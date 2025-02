Bristol Myers: BPA en repli de 2% au 4 trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb publie au titre des trois derniers mois de 2024 un BPA ajusté en repli de 2% à 1,67 dollar, avec une marge brute non GAAP en contraction de 2,4 points à 74%, principalement du fait du mix produits.



Les revenus du laboratoire pharmaceutique se sont inscrits en croissance de 8% à plus de 12,3 milliards de dollars (+9% hors effets de changes), soutenus essentiellement par son portefeuille de croissance et une demande plus élevée pour Eliquis.



Pour 2025, Bristol Myers anticipe un BPA ajusté compris entre 6,55 et 6,85 dollars, ainsi que des revenus de l'ordre de 45,5 milliards, à comparer à un BPA ajusté de 1,15 dollar et à des revenus de 48,3 milliards réalisés sur l'année écoulée.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU 59,72 USD NYSE +1,00%