Bristol Myers: avis favorable du CMHP pour Opdivo

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé aujourd'hui que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait recommandé l'approbation d'Opdivo (nivolumab) en association avec le cisplatine et la gemcitabine comme traitement de première intention des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique.



La Commission européenne (CE), qui a le pouvoir d'approuver les médicaments pour l'Union européenne (UE), va désormais réexaminer la recommandation du CHMP. La décision finale de la CE est attendue en juin 2024.



Avec cet avis positif du CHMP, ' nous faisons un pas de plus vers la possibilité de fournir aux patients éligibles atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique dans l'Union européenne une nouvelle option de traitement de première intention ', a commenté Dana Walker, vice-présidente et responsable du programme mondial, Cancers génito-urinaires, Bristol Myers Squibb.







Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU NYSE 0.00%