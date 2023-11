Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers: approbation de la FDA en cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce que la FDA des États-Unis a approuvé son Augtyro (repotrectinib) pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) ROS1-positif localement avancé ou métastatique.



Cette approbation se fonde sur l'essai pivot TRIDENT-1, un essai ouvert de phase 1/2 à un seul bras dans lequel 'Augtyro a réussi à atteindre un taux de réponse objectif élevé et une réponse durable', selon le laboratoire pharmaceutique.



'Augtyro s'ajoute au portefeuille croissant et différencié de Bristol Myers Squibb dans le domaine du CPNPC, élargissant ainsi la présence de la société dans le domaine de la médecine de précision', souligne le groupe de santé.





