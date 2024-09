Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: approbation de la FDA dans la schizophrénie information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 10:42









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb indique que la FDA a approuvé son Cobenfy chez les adultes, en faisant la 'première nouvelle approche pharmacologique pour traiter la schizophrénie depuis des décennies, avec un mécanisme d'action distinct des thérapies actuelles'.



Le laboratoire pharmaceutique précise que cette approbation aux États-Unis est étayée par des données du programme clinique EMERGENT démontrant des réductions statistiquement significatives des symptômes de la schizophrénie.



Le groupe fait aussi part du lancement de Cobenfy Cares, un programme conçu pour soutenir les patients à qui le médicament est prescrit. Ils pourront s'inscrire à ce programme à la fin du mois d'octobre, en fonction de la disponibilité du produit.





