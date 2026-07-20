Bristol Myers acquiert le tout dernier système informatique d'IA de Nvidia destiné à la recherche pharmaceutique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Michael Erman

Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé lundi qu’elle allait acquérir le système informatique de dernière génération du fabricant de puces Nvidia NVDA.O afin de soutenir son utilisation de l’intelligence artificielle dans l’ensemble de ses activités de découverte et de développement de médicaments.

Le laboratoire pharmaceutique a indiqué qu’il serait la première entreprise du secteur des sciences de la vie à acquérir un système Nvidia DGX SuperPOD basé sur l’architecture Vera Rubin. Le fabricant de puces a dévoilé son architecture Vera Rubin en début d’année, destinée à succéder à sa génération actuelle de systèmes informatiques dédiés à l’IA.

Les conditions financières de l’investissement de Bristol Myers n’ont pas été divulguées. Cet achat s’appuie sur un système SuperPOD de plus petite taille que le laboratoire pharmaceutique avait déjà acquis auprès de Nvidia, et qui présente un retard de deux ou trois générations par rapport à Vera Rubin, ont précisé des dirigeants de BMS lors d’un entretien.

Les laboratoires pharmaceutiques investissent de plus en plus dans les infrastructures d’IA afin d’identifier plus rapidement des cibles thérapeutiques et d’améliorer les chances de réussite des médicaments expérimentaux lors des essais cliniques.

Robert Plenge, directeur de la recherche chez Bristol Myers, a déclaré que ces nouvelles capacités permettraient à l’entreprise d’évaluer un nombre bien plus important de candidats-médicaments dès les premières phases du cycle de développement.

« Auparavant, nous pouvions peut-être en tester 10; aujourd’hui, nous pouvons en tester des dizaines », a-t-il déclaré.

M. Plenge a également indiqué que l’entreprise utilisait déjà des outils d’IA pour réduire de 20 % à 30 % le temps nécessaire à la mise au point de médicaments destinés aux essais cliniques. Ce chiffre pourrait même atteindre 50 % dans les années à venir, a-t-il ajouté.

Il a précisé qu’un traitement expérimental contre la drépanocytose, actuellement en phase précoce de développement clinique au sein de l’entreprise, n’aurait probablement pas été découvert sans la recherche basée sur l’IA.

Greg Meyers, directeur numérique et technologique de l’entreprise, a expliqué que cet investissement était en partie motivé par des besoins informatiques en forte croissance, Bristol déployant des modèles d’IA de plus grande envergure au sein de son organisation de recherche. L’entreprise utilise l’IA dans tous ses programmes sur les petites molécules et dans la plupart de ses programmes sur les grosses molécules.

Il a également précisé que le nouveau système serait plus économe en énergie.

« Lorsque vous hébergez ce genre de systèmes, vous devez payer une facture d’électricité », a déclaré M. Meyers. « Considérez cela comme une capacité de calcul 10 fois supérieure par watt consommé… L’électricité ne devient pas moins chère. »