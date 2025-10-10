Bristol Myers achète Orbital Therapeutics pour 1,5 milliard de dollars pour accélérer son développement en thérapie cellulaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires de l'analyste aux paragraphes 4 et 6, le mouvement de l'action au paragraphe 5 et des détails sur la thérapie au paragraphe 7) par Christy Santhosh

Le fabricant de médicaments Bristol Myers Squibb BMY.N a déclaré vendredi qu'il allait acquérir le développeur privé de thérapie cellulaire Orbital Therapeutics pour 1,5 milliard de dollars en espèces, dans le but de se diversifier par rapport aux produits traditionnels confrontés à la concurrence des médicaments génériques.

L'accord élargit le portefeuille d'immunothérapie CAR T de Bristol Myers Squibb avec le principal candidat expérimental d'Orbital, OTX-201, qui est conçu pour cibler les maladies auto-immunes.

Il s'agit de la première acquisition majeure de l'année pour la société, qui, en étendant son champ d'action au-delà de ses produits phares, tels que l'anticoagulant Eliquis et le médicament anticancéreux Revlimid, cherche à rassurer les investisseurs en leur montrant que ses nouvelles thérapies peuvent être le moteur de sa croissance future.

Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, a cependant déclaré que l'acquisition était "un ajustement stratégique, mais pas l'opération qui aiderait à changer l'histoire de Bristol".

Les actions de Bristol Myers ont chuté d'environ 1 % dans les premiers échanges.

Evan Seigerman a ajouté que la charge thérapeutique et les défis logistiques liés à l'administration de ces thérapies cellulaires auto-immunes limiteront probablement leur utilisation aux populations de patients les plus graves.

Les thérapies CAR T traditionnelles consistent à prélever des cellules immunitaires sur un patient, à les modifier en laboratoire et à les réinjecter dans le patient - un processus complexe et coûteux.

L'OTX-201 d'Orbital, basé dans le Massachusetts, fonctionne quant à lui in vivo, c'est-à-dire que le corps du patient devient le site de production des cellules CAR-T, ce qui permet d'éviter le recours à une ingénierie cellulaire externe.

Bristol aura également accès à la technologie ARN d'Orbital, qui combine l'ingénierie de l'ARN, des méthodes d'administration avancées et l'intelligence artificielle pour créer des traitements personnalisables pour un large éventail de maladies.

En mars, la société a procédé à une acquisition plus modeste de son partenaire 2seventy bio pour un montant d'environ 286 millions de dollars en espèces, ce qui lui permet d'économiser les futurs coûts de participation aux bénéfices sur Abecma, une thérapie cellulaire CAR T pour un type de cancer du sang appelé myélome multiple.

Abecma et Breyanzi, une thérapie cellulaire contre le cancer du sang, ont représenté environ 1,7 % du chiffre d'affaires total de Bristol Myers l'année dernière.