Bristol Myers achète Orbital Therapeutics pour 1,5 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de médicaments Bristol Myers Squibb BMY.N a déclaré vendredi qu'il allait acquérir le développeur privé de thérapie cellulaire Orbital Therapeutics pour 1,5 milliard de dollars en espèces.