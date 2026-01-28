Brinker International grimpe après avoir revu à la hausse ses prévisions de recettes et de bénéfices pour l'exercice 26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions de l'opérateur de Chili's Grill & Bar, Brinker International EAT.N , augmentent de 4,9 % à 165 $ avant la mise sur le marché

** La société relève ses prévisions de revenus pour l'année 2026 entre 5,76 et 5,83 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 5,60 à 5,70 milliards de dollars

** Augmentation des prévisions pour le BPA ajusté de l'exercice 26 à 10,45 - 10,85 $, au lieu de 9,90 - 10,50 $

** Les prévisions actualisées reflètent une meilleure performance pour Chili's grâce à l'amélioration des menus, à des prix compétitifs et à l'amélioration de l'expérience des clients

** 16 courtiers sur 23 évaluent le titre à "acheter" ou plus, sept à "conserver"; leur prévision médiane est de 180 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, EAT a progressé de 9,5 % depuis le début de l'année