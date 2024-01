BrightSpring Health Services réitère sa demande d'introduction en bourse

(AOF) - BrightSpring Health Services, plate-forme de services de santé soutenue par le fonds d'investissement américain KKR, a déposé hier soir une nouvelle demande d'introduction en Bourse à New York. Cette plateforme relance ainsi son projet d'IPO plus d'un an après l'avoir suspendu en raison d'incertitudes économiques. BrightSpring a retiré son introduction en bourse en novembre 2022, après avoir déjà déposé une demande d'introduction en bourse en octobre 2021.

BrightSpring Health Services prévoyait de lever 1 milliard de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse, selon les informations de Bloomberg News dévoilés en septembre.

