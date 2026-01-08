Bright Minds Biosciences dérape après une vente d'actions portée à 175 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier -

** Les actions cotées en bourse de Bright Minds Biosciences

DRUG.O ont baissé de 3 % avant la cloche à 93,09 $ après la fixation du prix d'une émission secondaire de 175 millions de dollars

** La société canadienne de biotechnologie a vendu mercredi soir () ~1,9 million d'actions à 90 $, soit une décote de 6,2 % par rapport à la dernière vente

** Les actions de la société DRUG ont terminé en hausse de 3 % à 95,99 $ le mercredi après que la société a lancé une offre de 100 millions de dollars () tard le mardi

** Les actions ont bondi mardi après que la société a annoncé en début de journée () les résultats positifs de l'essai de phase 2 pour le BMB-101 chez les patients épileptiques

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les futurs essais cliniques de ses médicaments candidats, notamment pour les crises d'absence, les épilepsies développementales et encéphalopathiques (DEE), et le syndrome de Prader-Willi, entre autres utilisations

** Jusqu'à mercredi, les actions cotées aux États-Unis ont augmenté de 23 % pour commencer 2026 et ont plus que triplé au cours des six derniers mois

** Les 6 analystes sont optimistes sur les actions; leur prévision médiane est de 142 $, selon les données de LSEG