BRIEF-Reuters NEXT-BofA Le directeur général Moynihan déclare que l'équipe de recherche prévoit un atterrissage en douceur de l'économie américaine

(Corrige l'orthographe de Moynihan dans le titre)
Bank of America Corp BAC.N :
* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO BRIAN MOYNIHAN SAYS RESEARCH TEAM PREDICTING A SOFT LANDING OF US ECONOMY
* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO SAYS CONSUMER SPENDING HAS SLOWED
* REUTERS LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA PROCHAINE BANQUE D'AMÉRIQUE DÉCLARE QUE LES CONDITIONS FINANCIÈRES SE RESSERRENT
* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO SAYS COMMERCIAL CUSTOMERS ARE NOT BORROWING AS MUCH
* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO SAYS IT IS A MISTAKE TO THINK BANKS DRIVE ESG, COMPANIES DRIVE IT
* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO SAYS HIGHER CAPITAL RULES WILL INCREASE COST OF DOING BUSINESS IN U.S.
* REUTERS NEXT-LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA BANQUE D'AMÉRIQUE DÉCLARE QUE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT DISPOSE D'UN ÉNORME PIPELINE D'ACTIVITÉS
* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO DIT QUE NOUS AVONS UN PLAN DE SUCCESSION EN PLACE
* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO SAYS WHEN I DECIDE, THE BOARD DECIDES WE WILL ACTIVATE THE SUCCESSION PLAN
Plus d'informations sur la société: BAC.N
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