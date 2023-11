BRIEF-Reuters NEXT-BofA Le directeur général Moynihan déclare que l'équipe de recherche prévoit un atterrissage en douceur de l'économie américaine

(Corrige l'orthographe de Moynihan dans le titre)

* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO BRIAN MOYNIHAN SAYS RESEARCH TEAM PREDICTING A SOFT LANDING OF US ECONOMY

* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO SAYS CONSUMER SPENDING HAS SLOWED

* REUTERS LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA PROCHAINE BANQUE D'AMÉRIQUE DÉCLARE QUE LES CONDITIONS FINANCIÈRES SE RESSERRENT

* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO SAYS COMMERCIAL CUSTOMERS ARE NOT BORROWING AS MUCH

* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO SAYS IT IS A MISTAKE TO THINK BANKS DRIVE ESG, COMPANIES DRIVE IT

* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO SAYS HIGHER CAPITAL RULES WILL INCREASE COST OF DOING BUSINESS IN U.S.

* REUTERS NEXT-LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA BANQUE D'AMÉRIQUE DÉCLARE QUE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT DISPOSE D'UN ÉNORME PIPELINE D'ACTIVITÉS

* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO DIT QUE NOUS AVONS UN PLAN DE SUCCESSION EN PLACE

* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO SAYS WHEN I DECIDE, THE BOARD DECIDES WE WILL ACTIVATE THE SUCCESSION PLAN

