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BRIEF-Reuters NEXT-BofA Le directeur général Moynihan déclare que l'équipe de recherche prévoit un atterrissage en douceur de l'économie américaine
information fournie par Reuters08/11/2023 à 18:08

(Corrige l'orthographe de Moynihan dans le titre)

Bank of America Corp BAC.N :

* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO BRIAN MOYNIHAN SAYS RESEARCH TEAM PREDICTING A SOFT LANDING OF US ECONOMY

* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO SAYS CONSUMER SPENDING HAS SLOWED

* REUTERS LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA PROCHAINE BANQUE D'AMÉRIQUE DÉCLARE QUE LES CONDITIONS FINANCIÈRES SE RESSERRENT

* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO SAYS COMMERCIAL CUSTOMERS ARE NOT BORROWING AS MUCH

* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO SAYS IT IS A MISTAKE TO THINK BANKS DRIVE ESG, COMPANIES DRIVE IT

* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO SAYS HIGHER CAPITAL RULES WILL INCREASE COST OF DOING BUSINESS IN U.S.

* REUTERS NEXT-LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA BANQUE D'AMÉRIQUE DÉCLARE QUE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT DISPOSE D'UN ÉNORME PIPELINE D'ACTIVITÉS

* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO DIT QUE NOUS AVONS UN PLAN DE SUCCESSION EN PLACE

* REUTERS NEXT-BANK OF AMERICA CEO SAYS WHEN I DECIDE, THE BOARD DECIDES WE WILL ACTIVATE THE SUCCESSION PLAN

Plus d'informations sur la société: BAC.N

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/11/2023 à 18:08:42.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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