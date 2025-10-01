 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 877,47
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BRIEF-Groupe Pharming : Acceptation par la FDA d'une NDA supplémentaire et d'un examen prioritaire pour le Leniolisib chez les enfants atteints de SDPA
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 09:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute la mention « Supplemental NDA », initialement omise, dans le titre.)

Pharming Group NV PHAR.AS :

* PHARMING GROUP ANNONCE L'ACCEPTATION PAR LA FDA DES ETATS-UNIS ET L'EXAMEN PRIORITAIRE DE LA DEMANDE SUPPLÉMENTAIRE DE NOUVEAU MÉDICAMENT POUR LE LENIOLISIB CHEZ LES ENFANTS ATTEINTS D'APDS ET ÂGÉS DE 4 À 11 ANS

* DATE D'ACTION CIBLE DE LA PDUFA FIXÉE AU 31 JANVIER 2026

* DÉCISION BASÉE SUR LES DONNÉES POSITIVES DE L'ÉTUDE DE PHASE III

Texte source: ID:nGNX5rKzxJ Couverture supplémentaire de l'entreprise: PHAR.AS

Valeurs associées

PHARMING GROUP
1,3190 EUR Euronext Amsterdam +6,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank