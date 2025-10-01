information fournie par Reuters • 01/10/2025 à 09:24

BRIEF-Groupe Pharming : Acceptation par la FDA d'une NDA supplémentaire et d'un examen prioritaire pour le Leniolisib chez les enfants atteints de SDPA

Pharming Group NV PHAR.AS :

* PHARMING GROUP ANNONCE L'ACCEPTATION PAR LA FDA DES ETATS-UNIS ET L'EXAMEN PRIORITAIRE DE LA DEMANDE SUPPLÉMENTAIRE DE NOUVEAU MÉDICAMENT POUR LE LENIOLISIB CHEZ LES ENFANTS ATTEINTS D'APDS ET ÂGÉS DE 4 À 11 ANS

* DATE D'ACTION CIBLE DE LA PDUFA FIXÉE AU 31 JANVIER 2026

* DÉCISION BASÉE SUR LES DONNÉES POSITIVES DE L'ÉTUDE DE PHASE III

