BRIEF-Groupe Pharming : Acceptation par la FDA d'une NDA supplémentaire et d'un examen prioritaire pour le Leniolisib chez les enfants atteints de SDPA

(Ajoute la mention « Supplemental NDA », initialement omise, dans le titre.)
Pharming Group NV PHAR.AS :
* PHARMING GROUP ANNONCE L'ACCEPTATION PAR LA FDA DES ETATS-UNIS ET L'EXAMEN PRIORITAIRE DE LA DEMANDE SUPPLÉMENTAIRE DE NOUVEAU MÉDICAMENT POUR LE LENIOLISIB CHEZ LES ENFANTS ATTEINTS D'APDS ET ÂGÉS DE 4 À 11 ANS
* DATE D'ACTION CIBLE DE LA PDUFA FIXÉE AU 31 JANVIER 2026
* DÉCISION BASÉE SUR LES DONNÉES POSITIVES DE L'ÉTUDE DE PHASE III
