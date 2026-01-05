information fournie par Reuters • 05/01/2026 à 16:07

BRIEF-Anne Bramman élue au conseil d'administration de Morningstar

Morningstar Inc MORN.O :

* ANNE BRAMMAN ELUE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE MORNINGSTAR

