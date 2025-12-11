information fournie par Reuters • 11/12/2025 à 18:22

BRIEF-Alliance Healthcare, filiale de Farminveste, vend à Cencora toutes les actions qu'elle détenait dans Alloga Logifarma

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige la source en bref)

Farminveste SGPS MLFMV.EUL :

* ALLIANCE HEALTHCARE VEND À CENCORA LDA LA TOTALITÉ DES ACTIONS QU'ELLE DÉTENAIT DANS ALLOGA LOGIFARMA

* LES ACTIONS VENDUES REPRÉSENTENT 49% DU CAPITAL SOCIAL D'ALLOGA LOGIFARMA

Texte source: https://tinyurl.com/2zjtapd5 Autres informations sur l'entreprise: MLFMV.EUL