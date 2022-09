Bridgewater va ouvrir un bureau à Singapour

(NEWSManagers.com) - L'Asie continue d'être une place de choix pour le développement des hedge funds. Après Citadel qui a installé un nouveau bureau à Tokyo, c'est au tour de Bridgewater Associates d'annoncer l'ouverture d'un bureau à Singapour.

Il sera dirigé par Chip Packard, responsable du service client pour l'Eurasie, et par Margaret Wang. La société créée par le multi-milliardaire Ray Dailo, précise que le bureau sera progressivement renforcé et que des équipes venant de son siège aux Etats-Unis pourraient même y être transférées, notamment en provenance de ses départements services clients et recherche.

Bridgewater gère environ 150 milliards de dollars au niveau mondial.