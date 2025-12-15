Bridgewater met en garde contre la dépendance "dangereuse" des grandes entreprises technologiques à l'égard des capitaux extérieurs pour financer l'essor de l'IA

Le boom des dépenses en matière d'IA entre dans une phase "dangereuse", car les entreprises de Big Tech font de plus en plus appel à des investisseurs externes pour couvrir les coûts croissants, a déclaré lundi un haut responsable du géant des fonds spéculatifs Bridgewater Associates.

Cette mise en garde souligne le degré de malaise qui se propage sur les marchés, plusieurs investisseurs ayant commencé à remettre en question la durabilité des dépenses d'investissement massives dans l'IA.

Alors que la technologie a profondément imprégné l'économie, les critiques commencent à se demander à quel point les retombées pourraient être graves si le boom ne se traduit pas par des bénéfices tangibles.

"À l'avenir, il y a une probabilité raisonnable que nous nous trouvions bientôt dans une bulle", a écrit Greg Jensen, co-chef des investissements de Bridgewater, dans une note.

Les coûts augmentant au-delà de ce que les flux de trésorerie internes peuvent supporter, les entreprises se tournent vers des sources de financement extérieures pour poursuivre leurs ambitions.

Selon un rapport d'UBS publié le mois dernier, les contrats de financement de centres de données et de projets d'IA ont grimpé à 125 milliards de dollars jusqu'en novembre de cette année, contre 15 milliards de dollars au cours de la même période en 2024.

Le dernier accès d'anxiété sur le commerce de l'IA a été déclenché par les faibles prévisions de ventes et de bénéfices d'Oracle ORCL.N pour le troisième trimestre, publiées la semaine dernière.

Selon Jensen, l'augmentation de la demande de puissance de calcul nécessiterait une construction physique sans précédent de centres de données, qui sont confrontés à de nombreuses contraintes.

Dans le même temps, les valorisations de l'écosystème de l'IA ont grimpé en flèche et l'économie américaine se concentre de plus en plus autour de la technologie, a-t-il ajouté.