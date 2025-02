Bridgestone: rachat d'actions jusqu'à 1,9 milliard d'euros, prudent sur 2025

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Le géant japonais des pneus Bridgestone a annoncé lundi être prêt à débourser l'équivalent de 1,9 milliard d'euros pour racheter une partie de ses actions, tout en dévoilant une chute de 13% de son bénéfice net en 2024 sur fond d'industrie automobile en berne.

Entre le 20 février et fin décembre, le groupe projette de racheter jusqu'à 75 millions de ses propres titres en Bourse (soit 11% du total de ses actions cotées), pour un montant pouvant s'élever jusqu'à 300 milliards de yens, a-t-il détaillé dans un communiqué, sans avancer de motif. Les titres rachetés seront annulés.

L'annonce, faite une demi-heure avant la fermeture de la Bourse de Tokyo, a aussitôt fait s'envoler de 9% l'action Bridgestone, qui a finalement clôturé en hausse de 5,86%, à 6.046 yens (38 euros).

Parallèlement, Bridgestone a publié des résultats en demi-teinte pour l'année 2024.

Certes, son chiffre d'affaires a gonflé de 2,7% sur un an, à 4.430 milliards de yens (28 milliards d'euros), supérieur à ses propres prévisions.

Mais son bénéfice net a plongé de 13%, à 285 milliards de yens (1,8 milliard d'euros), très loin des 336 milliards qu'il visait initialement, et son bénéfice opérationnel ajusté n'a progressé que d'un maigre 0,6%, à 483 milliards de yens, légèrement moins qu'anticipé.

Bridgestone n'est pas épargné par l'effritement des ventes automobiles mondiales, l'inflation des matières premières et la concurrence acérée des équipementiers chinois ou sud-coréens.

"De nouvelles menaces sont apparues, notamment des changements structurels dans l'industrie automobile provoqués par la vigueur du marché chinois des véhicules électriques", mais aussi "des changements structurels dans l’industrie des pneus avec l'augmentation des importations de pneus à bas prix", notamment asiatiques et "principalement vers les marchés européens et sud-américains", s'est désolé Bridgestone.

Il a vu la demande pour ses produits reculer "fortement" en Europe et au Japon, et "modérément" aux Etats-Unis.

Le chiffre d'affaires du groupe a résisté en 2024 grâce à une "amélioration progressive" de sa gamme et de ses canaux de distribution vers les pneus premium "à forte rentabilité", et grâce à des taux de change favorables, sur fond de fort affaiblissement du yen, ce qui rend les produits de Bridgestone plus attractifs à l'international.

Le groupe insiste cependant sur "la détérioration de l'activité en Amérique latine, principalement au Brésil et en Argentine" - pays où Bridgestone est touché depuis fin 2023 par la dévaluation choc du peso argentin après l'arrivée du président ultralibéral Javier Milei.

Pour l'exercice 2025, le géant nippon du pneu se veut extrêmement prudent. Il anticipe un recul de 2,5% de ses ventes, à 4.330 milliards de yens, pour un bénéfice net en chute de 11,2% à 253 milliards de yens - reflet d'un assombrissement persistant de son environnement de marché.