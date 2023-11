Bridger signe un accord avec Mint Digital Services

Bridger, la société de gestion de droits d’auteur, du groupe Winamp a signé un accord avec Mint Digital Services, une joint-venture de la société américaine de droits musicaux SESAC et de la société de gestion suisse SUISA. Par le biais de cet accord, Bridger est capable de récupérer les droits dus aux auteurs, compositeurs et éditeurs pour plus de 72 fournisseurs de service digitaux tels que Spotify, YouTube, Apple Music, TikTok… Dans plus de 200 pays dans le monde.

La perception des droits a commencé directement.

Cet accord fait partie de la stratégie de lancement de Winamp for Creator. En effet, les artistes peuvent bénéficier du service directement via le site internet de Bridger Music et bientôt dans l’ensemble des services disponibles dans Winamp for Creator.

Depuis 1 an, Bridger s’est constitué un catalogue de près de 25.000 titres avec un objectif de passer à plus de 100.000 oeuvres en 2024. Les artistes qui à ce jour font confiance à Bridger proviennent de plus de 40 pays.