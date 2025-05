Bridger s’associe à BMI pour étendre la collecte des droits aux États-Unis

Bridger, une société de gestion des droits d’auteur innovante et leader dans son domaine, faisant partie de Llama Group SA, a conclu un accord stratégique avec BMI, la plus grande organisation de gestion des droits d’exécution publique aux États-Unis. Ce partenariat vise à améliorer significativement la collecte des droits pour les membres de Bridger.

BMI joue un rôle essentiel en tant que lien entre les auteurs-compositeurs et les entreprises ou organisations qui diffusent publiquement leur musique. Grâce à cette collaboration, Bridger pourra désormais collecter des droits d’exécution au nom de ses membres sur le territoire américain, marquant ainsi une étape majeure dans son expansion internationale.

Cet accord devrait permettre une augmentation substantielle des droits collectés par Bridger, notamment dans un contexte de croissance du secteur. En 2024, les revenus mondiaux liés aux droits d’exécution ont atteint 2,9 milliards de dollars, soit une hausse de 5,9 % par rapport à l’année précédente — ce qui marque la quatrième année consécutive de croissance. Les droits d’exécution représentaient 9,7 % des revenus mondiaux de la musique, selon le Global Music Report 2025 de l’IFPI.

Le partenariat permet à Bridger de collecter des droits non seulement auprès des plateformes numériques, mais aussi auprès des lieux physiques sur l’ensemble du territoire américain.