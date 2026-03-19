Bridger étend sa couverture mondiale des droits et lance la collecte des droits offline

Winamp Group annonce la signature de nouveaux accords stratégiques pour sa plateforme Bridger avec SUISA, MCT et ABRAMUS, élargissant significativement sa couverture internationale.



Suite à son admission au sein de la CISAC, Bridger accélère le déploiement de ses capacités et lance la collecte des droits « offline » (radio, TV, lieux publics, live), ouvrant ainsi de nouvelles sources de revenus pour les créateurs.



Cette évolution renforce la proposition de valeur de Winamp for Creators et s’inscrit dans une stratégie plus large d’expansion de la couverture mondiale des droits, avec de nouveaux partenariats attendus au cours du deuxième trimestre.