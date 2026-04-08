Bridger accélère son expansion mondiale avec une deuxième vague d’accords de gestion de droits

Winamp Group, maison mère de Winamp, annonce une deuxième vague d’accords stratégiques pour Bridger, sa plateforme de gestion de droits, peu de temps après une première annonce marquant le lancement de son déploiement sur les droits offline.



À la suite d’un premier ensemble de partenariats avec BMI, SUISA, MCT et ABRAMUS, annoncé il y a une dizaine de jours, Bridger accélère déjà avec de nouveaux accords conclus sur des territoires clés, notamment avec SACM (Mexique), ZAiKS (Pologne), Abramus Digital (Brésil), VCPMC (Vietnam) et SAMRO (Afrique australe), renforçant significativement sa couverture mondiale sur les droits online et offline.



Cette expansion rapide est rendue possible par l’affiliation récente de Bridger à la CISAC en tant que Rights Management Entity (RME Client), lui permettant d’établir des relations directes avec des sociétés de gestion collective dans le monde entier et d’accélérer fortement le déploiement de son réseau global.



Avec deux vagues d’accords signées en quelques jours, Bridger démontre sa capacité à exécuter rapidement sa stratégie avec une ambition claire : devenir la plateforme de gestion de droits offrant la couverture la plus étendue de l’industrie musicale. Chaque nouvel accord élargit le périmètre de droits que Bridger peut gérer et monétiser, générant de nouvelles sources de revenus pour les créateurs tout en améliorant l’efficacité de la collecte.