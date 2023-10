Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bridgepoint: l'UE autorise l'achat de Windar Renovable information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 16:52









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de Windar Renovables (Windar) d'Espagne par Bridgepoint Group (Bridgepoint) du Luxembourg.



La transaction concerne principalement la fabrication de tours éoliennes et de fondations offshore pour éoliennes.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les sociétés ne sont pas actives sur les mêmes marchés ou sur des marchés verticalement liés.

L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.





