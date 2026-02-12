BridgeBio augmente après une étude montrant que le médicament améliore la croissance des enfants atteints de nanisme

12 février - ** Les actions de BridgeBio Pharma BBIO.O augmentent de 15,7 % à 84,83 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare que sa thérapie expérimentale a augmenté les taux de croissance chez les enfants atteints d'une maladie génétique rare qui cause le nanisme, selon les résultats d'une étude en phase finale

** La société indique que le traitement oral, l'infigratinib, a amélioré le taux de croissance de 1,74 cm par rapport au placebo après 52 semaines chez les enfants atteints d'achondroplasie, une maladie qui provoque une petite taille disproportionnée

** Nous continuons à voir une voie claire pour que BBIO devienne rapidement une société de 4 produits (à partir de 1 aujourd'hui), qui ont tous un potentiel de blockbuster", dit la maison de courtage Evercore ISI

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 135,6 % au cours des 12 derniers mois