Bricolage: le bénéfice net de Kingfisher (Castorama) quasi divisé par deux

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher a annoncé mardi avoir quasiment divisé par deux son bénéfice net annuel, miné par un marché français morose.

Le propriétaire des marques Castorama et Brico Dépôt en France a enregistré un bénéfice net de 185 millions de livres (221 millions d'euros) lors de l'exercice achevé fin janvier, contre 345 millions de livres (413 millions d'euros) un an plus tôt, soit chute de 46%.

Le groupe assure qu'une part importance de ce plongeon s'explique par un effet comptable lié à la révision des projections financières de certains magasins. Sans ces éléments, le bénéfice net recule d'environ 9%.

Présent également au Royaume-Uni (enseignes B&Q et Screwfix) et en Pologne, Kingfisher est surtout plombé par l'état du marché du bricolage en France où les ventes du groupe, qui représente un tiers de son chiffre d'affaires, ont perdu 6,1% en un an, à 3,8 milliards de livres (4,5 milliards d'euros).

"Comme nous l'avions anticipé, le contexte général de marché a été défavorable," a jugé Thierry Garnier, directeur général de Kingfisher, cité dans un communiqué.

Le marché britannique en légère hausse - les ventes y augmentant de 1,2% - et le marché polonais plus dynamique (+3,2%) ont partiellement compensé la baisse en France, permettant un chiffre d'affaires annuel en retrait de seulement 0,8% à 12,7 milliards de livres (15,2 milliards d'euros).

"L'environnement politique instable en France a pesé sur l'économie et la confiance des consommateurs en 2024", veut croire le groupe.

Kingfisher avait annoncé en 2024 un "plan de rentabilité" pour Castorama en France, qui incluait notamment un plan de départ volontaire sur une centaine de postes à son siège, près de Lille, et une réduction de la surface de plusieurs de ses magasins.

"Castorama progresse rapidement dans l’optimisation et la modernisation de ses magasins les moins performants", a assuré mardi Kingfisher.

Dans les premiers échanges à la Bourse de Londres, le titre perdait plus de 10%, les investisseurs se montrant surtout déçus par les prévisions de bénéfices pour le prochain exercice annoncées mardi par Kingfisher, plus basses qu'attendu.

Kingfisher, qui compte quelque 2.000 magasins, avait déjà annoncé l'an dernier un bénéfice net annuel en baisse (-26%) et un chiffre d'affaires quasi stable sur un an (-0,6%).