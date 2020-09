Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Sefcovic, vice-président de la Commission, attendu jeudi à Londres Reuters • 09/09/2020 à 23:45









9 septembre (Reuters) - Le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, se rendra jeudi à Londres pour obtenir des clarifications sur la mise en oeuvre de l'Accord de retrait par le gouvernement britannique, a déclaré mercredi un porte-parole de la Commission. Maros Sefcovic rencontrera Michael Gove, le ministre britannique chargé de superviser les négociations sur le Brexit. Le gouvernement de Boris Johnson a plongé mercredi les négociations sur ses futures relations avec les Vingt-Sept dans la tourmente en présentant un projet de loi qui remet explicitement en cause certaines dispositions du traité de sortie de l'Union européenne adopté en janvier. "L'UE souhaite des clarifications de la part du Royaume-Uni sur la mise en oeuvre complète et dans les délais de l'Accord de retrait", a déclaré le porte-parole de la CE Eric Mamer dans un tweet. (Juby Babu à Bangalore, version française Jean-Stéphane Brosse)

