Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Quatre navires de la Royal Navy surveilleront les zones de pêche - Guardian Reuters • 11/12/2020 à 19:15









LONDRES, 11 décembre (Reuters) - Quatre patrouilleurs de la Royal Navy seront déployés dès le 1er janvier pour surveiller les zones de pêche britanniques en cas de "no deal" avec l'Union européenne, rapporte vendredi le Guardian. Ces vaisseaux, longs de 80 mètres, seront habilités à intercepter les bateaux de pêche de l'UE opérant dans la zone économique exclusive (ZEE) du Royaume-Uni, les inspecter et éventuellement confisquer leurs prises, précise le quotidien, citant des sources au sein de la marine. La ZEE peut s'étendre jusqu'à 200 milles marins des côtes (370 km). Ce déploiement prévu de longue date intervient alors que le gouvernement conservateur a discrètement doublé au cours des derniers mois la flotte totale de patrouilleurs du Royaume-Uni, en la portant de quatre à huit vaisseaux. "Nous avons beaucoup travaillé pour nous assurer que nous serons prêts à faire face à toute éventualité", a déclaré une source citée dans l'article du Guardian. Deux navires patrouilleront en mer et deux autres se tiendront prêts à intervenir au cas où des bateaux de pêche pénétreraient dans la ZEE. La Grande-Bretagne et l'Islande se sont opposées pendant la première moitié des années 1970 sur l'étendue de leurs zones de pêche respectives lors d'un conflit resté célèbre dans les annales sous le nom de "guerre de la morue". (Kate Holton avec Kanishka Singh à Bangalore version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.