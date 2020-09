Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Londres va enfreindre le droit international de "manière limitée" - ministre Reuters • 08/09/2020 à 15:11









LONDRES, 8 septembre (Reuters) - Le projet de loi sur le marché intérieur britannique, qui, selon la presse, pourrait fragiliser l'accord conclu avec l'Union européenne sur le Brexit, violera le droit international "de manière limitée", a déclaré mardi le ministre chargé de l'Irlande du Nord au sein du gouvernement de Boris Johnson. Prié de dire si ce texte était susceptible d'enfreindre les engagements ou les accords internationaux du Royaume-Uni, Brandon Lewis a répondu: "Oui, cela enfreint le droit international de manière très spécifique et limitée." "Il existe des précédents clairs lors desquels le Royaume-Uni et d'autres pays ont eu besoin de revoir leurs obligations internationales lorsque les circonstances changeaient." L'accord sur le Brexit prévoit des dispositions spéciales pour l'Irlande du Nord afin d'éviter le rétablissement d'une frontière physique avec l'Irlande susceptible de réveiller les tensions politiques et communautaires sur l'île. Le gouvernement britannique entend toutefois faire en sorte que l'Irlande du Nord reste une partie intégrante de l'espace douanier du Royaume-Uni. Brandon Lewis a déclaré que Londres souhaitait trouver une issue à cette question via des négociations avec l'UE. "Les clauses qui figureront dans le projet de loi demain sont précisément là au cas où cela ne nous permettrait pas de garantir que nous sommes en mesure de respecter nos engagements envers la population de l'Irlande du Nord", a-t-il dit. (Michael Holden version française Bertrand Boucey, édité par Marc Angrand)

