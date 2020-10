Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Londres se dit "bien préparé" pour une rupture sans accord Reuters • 18/10/2020 à 02:14









18 octobre (Reuters) - Le Royaume-Uni est de "mieux en mieux préparé" à une sortie de l'Union européenne sans accord sur la relation future entre les deux blocs, a déclaré dimanche le ministre britannique chargé de superviser les questions relatives au Brexit, en écho aux propos du Premier ministre britannique Boris Johnson. Dans une tribune publiée par le Sunday Times, Michael Gove écrit qu'un "no-deal" n'est pas la solution qu'il privilégie, mais ajoute: "Si le choix est entre des arrangements qui nous lient les mains indéfiniment ou une possibilité de décider de notre propre futur, alors il n'y a pas à choisir." "Nous sommes de mieux en mieux préparés" à quitter l'UE avec une solution "à l'australienne", poursuit-il, en référence aux relations entre l'Australie et le bloc communautaire qui ne s'appuient sur aucun accord de libre-échange bilatéral étendu. Alors que les négociations entre Londres et Bruxelles ont peu avancé, à l'approche de la fin de la période de transition le 31 décembre au soir, Boris Johnson a déclaré vendredi qu'il était temps de se préparer à une rupture sans accord, à moins d'un changement radical de la position de l'UE. (Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)

