Brexit: Londres reste le plus gros centre financier en Europe selon un think tank

(NEWSManagers.com) - Le

Royaume-Uni demeure la plaque tournante de l' industrie financière en

Europe, selon le think tank britannique New Financial qui mesure

régulièrement l' évolution de 65 marchés dans le monde à travers 42

indicateurs d' activité financière (21 domestiques et 21 internationaux).

New

Financial se base sur des données collectées de 2014 à 2019 qui prennent

aussi en compte l' environnement social, business, réglementaire,

économique et politique de chaque marché.

D' après

le dernier rapport du groupe de réflexion publié cette semaine,

l' activité globale de la place financière britannique serait presque

trois fois supérieure à celle de la France, de l' Allemagne et du

Luxembourg. New Financial explique que cet écart entre le Royaume-Uni et

le reste de l' Europe, qu' on retrouve moins dans d' autres études, est

lié au fait que celles-ci se focalisent sur des mesures davantage

quantitatives que qualitatives.

Pour le

groupe de réflexion, même avec le Brexit, la place financière

britannique a une activité internationale deux fois plus importante que

celle du Luxembourg et jusqu' à cinq fois plus importante que la France

et l' Allemagne. Si New Financial juge qu' il est trop tôt pour évaluer

l' impact du Brexit sur la finance internationale, le think tank explique

que l' avance du Royaume-Uni sur certains indicateurs comme les actifs

de banques étrangères ou le trading d' actions étrangères a déjà reculé. New Financial avait par ailleurs indiqué dans un précédent rapport publié en avril que plus de 440 sociétés financières avaient transféré des activités hors du Royaume-Uni.

Les

Etats-Unis restent largement dominants dans la finance mondiale tant en

termes d' activité financière domestique qu' internationale. La Chine,

elle, a pris la troisième place devant le Japon, Hong Kong et Singapour,

grâce à la croissance domestique de son secteur financier.

Luxembourg

et Singapour demeurent les centres financiers les plus internationaux.

L' activité internationale représente près de 60% de leur activité

financière totale. Hong Kong et le Royaume-Uni suivent de près. A

l' inverse, seulement 14% de l' activité financière totale des Etats-Unis

est internationale. Cette même proportion s' élève à 3% pour la Chine.