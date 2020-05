Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Londres ne juge pas nécessaires de nouveaux postes à la frontière irlandaise Reuters • 20/05/2020 à 15:30









LONDRES, 20 mai (Reuters) - Le Royaume-Uni a jugé mercredi qu'il ne serait pas nécessaire d'établir des postes douaniers supplémentaires à la frontière irlandaise, en dévoilant ses propositions pour la gestion de cette zone à l'issue de la période de transition post-Brexit qui s'achève à la fin de l'année. Dans ses propositions, le Royaume-Uni estime que "s'il y aura certaines procédures supplémentaires limitées pour les biens arrivant en Irlande du Nord (...) nous comptons bien dédramatiser". "Il n'y aura pas de nouvelles infrastructures douanières et nous ne voyons pas la nécessité d'en construire. Nous agrandirons cependant quelques points d'entrée pour les biens agroalimentaires afin de les adapter, en proportion des contrôles supplémentaires" qui seront nécessaires, est-il précisé. La séparation entre l'Irlande du Nord, qui appartient au Royaume-Uni, et la République d'Irlande, Etat membre de l'Union européenne (UE), constitue la seule frontière terrestre entre les deux parties. Elle a été l'une des principales pierres d'achoppement des trois années de discussions entre Londres et l'UE, qui se sont soldées par une sortie officielle du Royaume-Uni du bloc le 31 janvier dernier. Selon l'accord complexe de séparation, les biens en provenance du reste du Royaume-Uni transitant par l'Irlande du Nord et à destination de l'Irlande ou du reste de l'UE se verront appliquer des tarifs douaniers, nécessitant donc des contrôles. (Elizabeth Piper, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

