Brexit-Londres n'envisage pas de négocier au-delà du 31/12

LONDRES, 8 décembre (Reuters) - Les négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sur leurs futures relations doivent se terminer d'ici la fin de l'année, qui marquera la fin de la période de transition avant un Brexit pleinement effectif, a déclaré mardi un porte-parole de Boris Johnson. Le Premier ministre britannique a accepté de rencontrer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour voir si une "issue politique" était possible afin de sortir les négociations de l'impasse, a ajouté ce porte-parole, en précisant que les modalités de cette rencontre n'étaient pas encore arrêtées. (Elizabeth Piper et William James, version française Nicolas Delame et Bertrand Boucey)

