Brexit-Les douanes nord-irlandaises ne seront pas prêtes à temps-rapport

LONDRES, 6 novembre (Reuters) - L'Irlande du Nord ne sera pas prête pour mener à partir du 1er janvier prochain les contrôles douaniers sur certains produits en provenance ou à destination du Royaume-Uni, comme l'exige l'accord de sortie de l'Union européenne signé par Londres et Bruxelles, prévient un rapport officiel publié vendredi. L'ensemble des frontières britanniques connaîtront d'importantes perturbations lorsque le Brexit sera effectif, qu'un accord sur les futures relations entre les deux blocs soit trouvé ou non, indique aussi le Bureau national d'audit (NAO), soulignant que la pandémie de coronavirus a perturbé les préparatifs. A compter du 1er janvier prochain, les exportateurs devront transmettre des déclarations douanières et de sûreté, même en cas d'accord commercial entre Londres et Bruxelles. Le NAO, qui examine les dépenses gouvernementales, relève toutefois que les ports disposent de peu de temps pour mettre à jour les systèmes informatiques et qu'un nombre insuffisant de ressources sont disponibles pour aider l'industrie à s'adapter. "Les perturbations sont probables et le gouvernement devra répondre rapidement pour minimiser l'impact", a déclaré le directeur du NAO, Gareth Davies. L'un des principaux défis concernera l'Irlande du Nord, où certains produits devront être contrôlés lorsqu'ils franchiront les frontières avec le Royaume-Uni afin de protéger les échanges commerciaux avec l'Irlande, membre de l'UE. D'après le rapport du NAO, le département en charge des systèmes et des infrastructures dédiés aux contrôles des animaux et des plantes estime désormais que les travaux préparatoires ne seront pas terminés à temps. (Kate Holton; version française Jean Terzian)

