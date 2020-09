Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Le Parlement européen bloquera tout traité commercial allant à l'encontre de l'accord de retrait Reuters • 11/09/2020 à 21:05









(Actualisé avec communiqué) BRUXELLES, 11 septembre (Reuters) - Le Parlement européen n'approuvera aucun traité commercial entre l'UE et le Royaume-Uni si l'accord de divorce n'est pas pleinement mis en oeuvre, a déclaré vendredi à Reuters un responsable qui a eu connaissance d'un projet de déclaration allant en ce sens. Le Parlement européen a diffusé vendredi en début de soirée un communiqué confirmant les informations de la source de Reuters. "Si les autorités britanniques enfreignaient - ou menaçaient d'enfreindre - l'accord de retrait, par le biais du projet de loi sur le marché intérieur du Royaume-Uni sous sa forme actuelle ou par tout autre moyen, le Parlement européen ne ratifierait en aucun cas un accord entre l'UE et le Royaume-Uni", dit ce communiqué signé à la fois par les membres du groupe de coordination sur le Royaume-Uni et par les chefs de la plupart des groupes politiques représentés au sein de l'assemblée. Pour entrer en vigueur, un accord commercial entre Londres et Bruxelles devra obtenir le feu vert des députés européens. La Commission européenne a sommé jeudi le gouvernement britannique de respecter pleinement l'accord de sortie de l'Union européenne conclu en janvier dernier et de retirer avant la fin du mois son projet de loi mettant en cause certains aspects du traité. (Gabriela Baczynska; version française Nicolas Delame)

