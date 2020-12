Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Le dîner de la "dernière chance" à Bruxelles programmé à 20h30 Reuters • 09/12/2020 à 15:37









LONDRES, 9 décembre (Reuters) - Boris Johnson et Ursula von der Leyen se retrouveront ce mercredi à 20h30 (19h30 GMT) à Bruxelles pour tenter de lever les obstacles à un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne et éviter une sortie désordonnée des Britanniques le 1er janvier prochain. A un peu plus de trois semaines du départ effectif du Royaume-Uni et à la veille d'un Conseil européen lors duquel le Brexit tiendra une large place, le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne vont examiner les trois dossiers sur lesquels butent les discussions depuis des semaines : pêche, gouvernance et garanties de libre concurrence. Michel Barnier et David Frost, qui dirigent les équipes européenne et britannique de négociation sur le Brexit, participeront à ce dîner de la "dernière chance". (Elizabeth Piper version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

