Brexit-La porte reste entrouverte aux discussions, dit un ministre britannique

LONDRES, 19 octobre (Reuters) - La porte reste entrouverte dans les négociations sur le Brexit mais le gouvernement britannique attend de nouvelles concessions de l'Union européenne faute de quoi il n'y aura pas d'accord sur la future relation entre Londres et Bruxelles après la sortie du Royaume-Uni du bloc le 1er janvier, a déclaré lundi le ministre britannique du Logement. "A ce stade, il serait raisonnable de leur part de faire ce pas supplémentaire, de se rapprocher de nous sur les points qui restent en discussion. Ils ne l'ont pas encore fait et c'est décevant", a dit Robert Jenrick sur Sky News. "S'ils n'en sont pas capables, nous ne serons pas en mesure de conclure les discussions sous une forme que souhaitent les deux parties à ce stade", a-t-il ajouté. "Nous espérons qu'ils pourront proposer des changements relativement modestes mais importants qui nous respectent en tant que nation souveraine et indépendante." Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré vendredi qu'il était temps de se préparer à une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord négocié sur leur relation future à moins d'un changement radical de la position du bloc, qui continue à vouloir discuter. La veille, le président du Conseil européen Charles Michel avait affirmé qu'il revenait à Londres de faire des compromis pour éviter une rupture désordonnée le 1er janvier prochain. (Guy Faulconbridge, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

