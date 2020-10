Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-La Commission européenne prête à continuer de négocier Reuters • 20/10/2020 à 13:46









BRUXELLES, 20 octobre (Reuters) - La Commission européenne a déclaré mardi qu'elle était prête à continuer de négocier avec la Grande-Bretagne et a jugé "évident" que chaque camp doive accepter des compromis pour tenter de parvenir à un accord sur leurs futures relations. "Nous restons prêts à négocier", a déclaré un porte-parole de l'exécutif européen, Eric Mamer, lors d'un point presse quotidien à Bruxelles, alors que le gouvernement britannique juge inutile en l'état de poursuivre des négociations tout en maintenant le contact avec l'UE. Prié de dire si l'UE reconnaissait devoir faire des compromis, comme elle en demande à la Grande-Bretagne, le porte-parole européen a répondu: "Afin de parvenir à un accord, les deux parties doivent se rencontrer et c'est à l'évidence aussi le cas dans cette négociation." Le négociateur européen Michel Barnier doit s'entretenir avec son homologue britannique David Frost ce mardi, a-t-il dit. (Marine Strauss version française Bertrand Boucey)

