Brexit: 440 sociétés financières ont transféré des activités hors du Royaume-Uni

(NEWSManagers.com) - Selon un rapport publié par le think tank londonien New Financial, le

Brexit a poussé plus de 440 sociétés de services financiers basées au

Royaume-Uni à relocaliser tout ou partie de leurs opérations au sein de

l'Union européenne. Le think tank indique avoir identifié entre autres

126 gestionnaires d'actifs, 81 banques et 65 assureurs ayant participé à

ce mouvement. Il estime que plus de 900 milliards de livres sterling

d'actifs gérés par des banques britanniques ont été transférés ou sont

en passe de l'être du Royaume-Uni en Europe, soit environ 10% des actifs

du système bancaire britannique. S'y ajoutent plus de 100 milliards de

livres sterling transférés par les gestionnaires d'actifs.

New Financial explique que ces chiffres pourraient être même en deçà de la réalité. "

Lorsque nous avons publié notre premier rapport en mars 2019 sur

l'impact du Brexit, nous avions identifié 269 sociétés financières qui

avaient transféré des actifs ou des opérations. Depuis, nous avons

identifié 170 compagnies supplémentaires qui ont transféré des choses à

cause du Brexit. S'il s'agit de l'analyse la plus complète jusqu'alors

quant à l'impact du Brexit sur la City, nous pensons qu'il s'agit d'une

sous-estimation. Nous ne sommes qu'à la fin du début du Brexit " , écrit New Financial.

Sur les 440 sociétés financières identifiées, 420 ont ouvert de nouveaux bureaux pour leur activité européenne. Citée dans d'autres études sur l'impact du Brexit,

Dublin est désignée sans conteste comme la grande gagnante des

relocalisations d'opérations et d'actifs. Quelque 135 firmes s'y sont

installées en raison du Brexit, ce qui représente 25% de tous les

mouvements liés au Brexit identifiés. Paris suit au classement avec 102

sociétés attirées devant Luxembourg (93 sociétés), Francfort (62) et

Amsterdam (48).

Sur le long-terme, New Financial s'attend à ce que Francfort récupère

le plus d'actifs post-Brexit et Paris le plus d'emplois. Pour l'heure,

il ne voit pas un seul centre dominer les autres en termes de

relocalisations post-Brexit. Le modèle multipolaire s'impose. Le

think-tank a identifié près de 70 sociétés ayant ouvert des bureaux dans

plusieurs villes européennes en complément du hub qu'ils

avaient déjà choisi pour se relocaliser en raison du Brexit. New

Financial juge que cette redistribution de l'activité financière au sein

de l'UE a ramené le monde financier près de 20 ans en arrière.