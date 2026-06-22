BRÈVE-Quantumscape annonce la conclusion d'un accord avec Honda concernant la technologie des batteries à l'état solide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du code de la société Honda Motor)
Quantumscape Corp QS.O :
* QUANTUMSCAPE ANNONCE UN ACCORD AVEC HONDA CONCERNANT LA TECHNOLOGIE DES BATTERIES À ÉTAT SOLIDE
Texte source: ID:nGNX3rYp0R Autres informations sur la société: QS.O
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