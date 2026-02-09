Brett Simpson prend en charge les relations investisseurs de Qualcomm
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 16:29
Dans ses nouvelles fonctions, Brett Simpson supervisera la stratégie de relations investisseurs de Qualcomm, orientant sa communication autour de la vision à long terme et de la stratégie de croissance de l'entreprise.
Il rejoint le groupe de technologies sans fils après une carrière de plus de 25 ans en tant que cofondateur et associé d'Arete Research, où il a conseillé de grands investisseurs mondiaux dans le domaine de la technologie.
"Ses près de 30 ans d'expérience dans l'analyse des marchés technologiques mondiaux apporteront une perspective externe inestimable qui contribuera à renforcer notre dialogue avec les investisseurs", commente Akash Palkhiwala.
Valeurs associées
|138,1400 USD
|NASDAQ
|+0,58%
