Brett Simpson prend en charge les relations investisseurs de Qualcomm
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 16:29

Qualcomm annonce la nomination, avec effet immédiat, de Brett Simpson au poste de vice-président senior des relations investisseurs, un poste auquel il sera sous l'autorité directe du directeur financier et opérationnel Akash Palkhiwala.

Dans ses nouvelles fonctions, Brett Simpson supervisera la stratégie de relations investisseurs de Qualcomm, orientant sa communication autour de la vision à long terme et de la stratégie de croissance de l'entreprise.

Il rejoint le groupe de technologies sans fils après une carrière de plus de 25 ans en tant que cofondateur et associé d'Arete Research, où il a conseillé de grands investisseurs mondiaux dans le domaine de la technologie.

"Ses près de 30 ans d'expérience dans l'analyse des marchés technologiques mondiaux apporteront une perspective externe inestimable qui contribuera à renforcer notre dialogue avec les investisseurs", commente Akash Palkhiwala.

Valeurs associées

QUALCOMM
138,1400 USD NASDAQ +0,58%
