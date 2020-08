Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brésil-Facebook se résout à bloquer des partisans de Bolsonaro dans le monde entier Reuters • 01/08/2020 à 19:31









(Actualisé avec décision de Facebook) BRASILIA, 1er août (Reuters) - Facebook FB.O a annoncé samedi avoir bloqué au niveau mondial des comptes contrôlés par des partisans du président Jair Bolsonaro visés par une enquête de désinformation présumée, après avoir été condamné la veille à verser une amende pour ne pas avoir respecté une décision de justice en ce sens. Un porte-parole de Facebook a déclaré que cette exigence de la justice était "extrême" et menaçait "la liberté d'expression en dehors de la juridiction du Brésil", mais a ajouté que le groupe avait accepté de s'y soumettre. "A ce stade nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous plier à cette décision en bloquant ces comptes mondialement, tout en faisant parallèlement appel", a déclaré ce porte-parole. Un juge de la Cour suprême brésilienne a infligé vendredi une amende de 1,92 million de reals (312.100 euros) à Facebook. Le juge Alexandre de Moraes a estimé que Facebook FB.O , de même que Twitter TWTR.N , n'avait pas respecté sa décision, en bloquant l'accès aux comptes seulement depuis le Brésil, en les laissant accessibles avec une adresse IP localisée à l'étranger. Il a déclaré vendredi que Facebook devait verser une amende et risquait des pénalités journalières supplémentaires à hauteur de 100.000 reals (16.250 euros environ) si les comptes incriminés - accusés de propager un discours de haine - n'étaient pas bloqués dans le monde entier. La décision du juge concerne seulement Facebook. On ne sait pas dans l'immédiat si Twitter va être sanctionné de la même manière. (Ricardo Brito; version française Jean Terzian et Jean-Michel Bélot)

