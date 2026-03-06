 Aller au contenu principal
Brent : franchit les 90$, 25% en 5 séances, 33% en 1 mois, 50% depuis le 1er janvier
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 15:40

Le débordement des 2 résistance situées à 81 puis 82,5$ déclenche une flambée de l'Or noir telle qu'on n'en avait plus connu depuis mars 2022 et la guerre en Ukraine.
C'est donc une autre guerre -et la neutralisation du détroit d'Ormuz qui cause cette hausse verticale de 25% en 5 séances (soit 33% en 1 mois, 50% depuis le 1er janvier) : la résistance des 87,5$ du 4 juillet 2024 est à son tour pulvérisée et le Brent file tout droit vers un retracement de la résistance des 91,5$ de mi-avril 2024.
Le prochain objectif serait le comblement du "gap" des 94,9$ du 29 septembre 2033 et dans la foulée, le zénith des 96,58$ du 27/09/2023.

Pétrole et parapétrolier
