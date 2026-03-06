Brent : franchit les 90$, 25% en 5 séances, 33% en 1 mois, 50% depuis le 1er janvier
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 15:40
C'est donc une autre guerre -et la neutralisation du détroit d'Ormuz qui cause cette hausse verticale de 25% en 5 séances (soit 33% en 1 mois, 50% depuis le 1er janvier) : la résistance des 87,5$ du 4 juillet 2024 est à son tour pulvérisée et le Brent file tout droit vers un retracement de la résistance des 91,5$ de mi-avril 2024.
Le prochain objectif serait le comblement du "gap" des 94,9$ du 29 septembre 2033 et dans la foulée, le zénith des 96,58$ du 27/09/2023.
A lire aussi
-
Le fonds souverain norvégien a décidé de se désengager de la société Bolloré en raison d'un sujet de droits humains dans des plantations d'huile de palme au Cameroun, une décision saluée par des organisations de défense de l'environnement et de communautés de pays ... Lire la suite
-
Les ventes au détail aux Etats-Unis ont baissé de 0,2% d'un mois sur l'autre en janvier, moins que prévu, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 0,3% après ... Lire la suite
-
L'économie américaine a détruit a détruit des emplois de manière inattendue en février, dans un contexte marqué par une grève des travailleurs de la santé et des conditions météorologiques hivernales rigoureuses, tandis que le taux de chômage a augmenté à 4,4%, ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en nette baisse vendredi, pénalisée par les craintes liées aux répercussions inflationnistes de la guerre au Moyen-Orient et par les données faisant état d'une destruction d'emplois en février aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer