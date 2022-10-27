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BREF-Saint-Gobain-Le CA au T3 en hausse à €12,92 Mds
information fournie par Reuters27/10/2022 à 18:14

(Change millions en milliards)

27 octobre (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA

SGOB.PA :

* CHIFFRE D’AFFAIRES EN FORTE HAUSSE AU TROISIÈME TRIMESTRE 2022

* PERSPECTIVES 2022 CONFIRMÉES

* A DONNÉES COMPARABLES, LE CHIFFRE D’AFFAIRES PROGRESSE DE +14,5% À FIN SEPTEMBRE ET DE +13,4% AU TROISIÈME TRIMESTRE 2022 PAR RAPPORT AU TROISIÈME TRIMESTRE 2021

* CA AU T3 À 12,92 MDS CONTRE EUR 10,80 MDS IL Y A UN AN

* ANTICIPE DÉSORMAIS UNE AUGMENTATION DE SES COÛTS D’ÉNERGIE ET DE MATIÈRES PREMIÈRES LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE À 3 MILLIARDS D’EUROS EN 2022 PAR RAPPORT À 2021

* DISPOSE DE COUVERTURES POUR LE GAZ NATUREL ET L’ÉLECTRICITÉ, À HAUTEUR D’ENVIRON 80% DE SES BESOINS POUR L’ANNÉE 2022 ET D’ENVIRON 60% POUR L’ANNÉE 2023

* LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE DE SAINT-GOBAIN DEVRAIT S’ÉLEVER À PRÈS DE 2,5 MILLIARDS D’EUROS EN 2022

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA

(Gdansk Newsroom)

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