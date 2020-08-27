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+ fortes hausses et baisses SBF 120

BREF-Bouygues s'attend à un S2 largement profitable, sans retrouver les niveaux de 2019
Reuters27/08/2020 à 08:10

(Corrige 'légèrement')

27 août (Reuters) - BOUYGUES SA BOUY.PA :

* PERSPECTIVES: EN RAISON DES INCERTITUDES SUR L'ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE ET SES CONSÉQUENCES D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE, LE GROUPE NE FIXE PAS DE NOUVEAUX OBJECTIFS POUR 2020

* PERSPECTIVES: LE GROUPE REDEVIENDRA LARGEMENT PROFITABLE AU DEUXIÈME SEMESTRE 2020, SANS RETROUVER TOUTEFOIS LES NIVEAUX PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉS DU S2 2019

* PERSPECTIVES 2020 POUR BOUYGUES TELECOM, CROISSANCE DU CA SERVICES ESTIMÉE À ENVIRON 4 %, EN DÉPIT DE LA FORTE BAISSE DUCHIFFRE D'AFFAIRES ROAMING EN LIEN AVEC LA COVID-19 (VERSUS ENVIRON 5 % AUPARAVANT)

* PERSPECTIVES 2020 POUR BOUYGUES TELECOM, CASH-FLOW LIBRE D'ENVIRON 250 MILLIONS D'EUROS (VERSUS SUPÉRIEUR À 300 MILLIONS D'EUROS AUPARAVANT)

* PERSPECTIVES 2020 POUR BOUYGUES TELECOM, INVESTISSEMENTS BRUTS POUVANT ATTEINDRE 1,2 MILLIARD D'EUROS

* LA DETTE NETTE À FIN JUIN 2020 N'INTÈGRE PAS LE VERSEMENT, EN SEPTEMBRE 2020, D'UN DIVIDENDE DE 1,7€ PARACTION ET L'ACQUISITION D'EIT PAR BOUYGUES TELECOM

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, RÉUNI LE 26 AOÛT, A PRIS ACTE DE LA DÉMISSION D'OLIVIER BOUYGUES DE SON MANDAT DEDIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ, AVEC EFFET AU 31 AOÛT 2020

* LE GROUPE MAINTIENT SON AMBITION DE METTRE EN ŒUVRE UNE NOUVELLE ÉTAPE DE SA STRATÉGIE CLIMATEN RÉDUISANT L'EMPREINTE CARBONE DE SES ACTIVITÉS TOUT EN RENFORÇANT SON PORTEFEUILLE DE SOLUTIONS BAS-CARBONE

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Gdansk Newsroom)

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