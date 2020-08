Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BREF-Bouygues s'attend à un S2 largement profitable, sans retrouver les niveaux de 2019 Reuters • 27/08/2020 à 08:10









(Corrige 'légèrement') 27 août (Reuters) - BOUYGUES SA BOUY.PA : * PERSPECTIVES: EN RAISON DES INCERTITUDES SUR L'ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE ET SES CONSÉQUENCES D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE, LE GROUPE NE FIXE PAS DE NOUVEAUX OBJECTIFS POUR 2020 * PERSPECTIVES: LE GROUPE REDEVIENDRA LARGEMENT PROFITABLE AU DEUXIÈME SEMESTRE 2020, SANS RETROUVER TOUTEFOIS LES NIVEAUX PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉS DU S2 2019 * PERSPECTIVES 2020 POUR BOUYGUES TELECOM, CROISSANCE DU CA SERVICES ESTIMÉE À ENVIRON 4 %, EN DÉPIT DE LA FORTE BAISSE DUCHIFFRE D'AFFAIRES ROAMING EN LIEN AVEC LA COVID-19 (VERSUS ENVIRON 5 % AUPARAVANT) * PERSPECTIVES 2020 POUR BOUYGUES TELECOM, CASH-FLOW LIBRE D'ENVIRON 250 MILLIONS D'EUROS (VERSUS SUPÉRIEUR À 300 MILLIONS D'EUROS AUPARAVANT) * PERSPECTIVES 2020 POUR BOUYGUES TELECOM, INVESTISSEMENTS BRUTS POUVANT ATTEINDRE 1,2 MILLIARD D'EUROS * LA DETTE NETTE À FIN JUIN 2020 N'INTÈGRE PAS LE VERSEMENT, EN SEPTEMBRE 2020, D'UN DIVIDENDE DE 1,7€ PARACTION ET L'ACQUISITION D'EIT PAR BOUYGUES TELECOM * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, RÉUNI LE 26 AOÛT, A PRIS ACTE DE LA DÉMISSION D'OLIVIER BOUYGUES DE SON MANDAT DEDIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ, AVEC EFFET AU 31 AOÛT 2020 * LE GROUPE MAINTIENT SON AMBITION DE METTRE EN ŒUVRE UNE NOUVELLE ÉTAPE DE SA STRATÉGIE CLIMATEN RÉDUISANT L'EMPREINTE CARBONE DE SES ACTIVITÉS TOUT EN RENFORÇANT SON PORTEFEUILLE DE SOLUTIONS BAS-CARBONE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +2.95%