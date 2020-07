Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BREF-Airbus annonce une perte nette de 1,92 milliard d'euros au S1 Reuters • 30/07/2020 à 07:39









(Corrige titre) 30 juillet (Reuters) - Airbus SE AIR.PA : * AUCUNE NOUVELLE PERSPECTIVE N'EST PUBLIÉE * DANS LE CADRE DE COVID-19, LES DISCUSSIONS PROGRESSENT AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX * DANS LE CADRE DE COVID-19, UNE PROVISION POUR RESTRUCTURATION DEVRAIT ÊTRE COMPTABILISÉE LORSQUE LES CONDITIONS NÉCESSAIRES SERONT REMPLIES * LE MONTANT DE LA PROVISION DEVRAIT SE SITUER ENTRE 1,2 ET 1,6 MILLIARD D'EUROS * LA SITUATION ACTUELLE DU MARCHÉ A CONDUIT À UN LÉGER AJUSTEMENT DU TAUX DE L'A350, QUI PASSE DE 6 À 5 AVIONS PAR MOIS POUR L'INSTANT * NOTRE AMBITION EST DE NE PAS CONSOMMER DE LIQUIDITÉS AVANT LES FUSIONS ET ACQUISITIONS ET LE FINANCEMENT DES CLIENTS AU COURS DU SECOND SEMESTRE 2020 - DG * DONNÉES FINANCIÈRES DU PREMIER SEMESTRE REFLÈTENT L'IMPACT DU COVID-19 ATTÉNUÉ PAR DES MESURES D'ADAPTATION * FREE CASH FLOW AVANT M&A ET FINANCEMENT CLIENT -12,4 MILLIARDS D'EUROS, -4,4 MILLIARDS D'EUROS AU T2 * AIRBUS GROUP - DONNÉES FINANCIÈRES DU PREMIER SEMESTRE REFLÈTENT L'IMPACT DU COVID-19 ATTÉNUÉ PAR DES MESURES D'ADAPTATION * DONNÉES FINANCIÈRES DU PREMIER SEMESTRE REFLÈTENT L'IMPACT DU COVID-19 ATTÉNUÉ PAR DES MESURES D'ADAPTATION * LES COMMANDES NETTES D'AVIONS COMMERCIAUX S'ÉLÈVENT À 298 (S1 2019: 88 AVIONS), DONT 8 AVIONS AU T2, AVEC UN CARNET DE COMMANDES DE 7584 AVIONS COMMERCIAUX AU 30 JUIN 2020 * AIRBUS HELICOPTERS A ENREGISTRÉ 75 COMMANDES NETTES (S1 2019: 123 UNITÉS), DONT 3 H145, 1 SUPER PUMA ET 1 H160 AU COURS DU SEUL DEUXIÈME TRIMESTRE. LES PRISES DE COMMANDES D'AIRBUS DEFENCE AND SPACE ONT AUGMENTÉ À 5,6 MILLIARDS D'EUROS * AU S1 LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ A BAISSÉ À 18,9 MILLIARDS D'EUROS (S1 2019: 30,9 MILLIARDS D'EUROS) * DETTE NETTE CONSOLIDÉE DE € -586 MILLIONS AU 30 JUIN 2020 (TRÉSORERIE NETTE FIN 2019: 12,5 MILLIARDS D'EUROS) * AU S1 PERTE NETTE CONSOLIDÉE EUR 1,92 MDS Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +4.08%