BREF-Airbus annonce une perte nette de 1,92 milliard d'euros au S1
Reuters•30/07/2020 à 07:39
(Corrige titre)
30 juillet (Reuters) - Airbus SE AIR.PA :
* AUCUNE NOUVELLE PERSPECTIVE N'EST PUBLIÉE
* DANS LE CADRE DE COVID-19, LES DISCUSSIONS PROGRESSENT AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX
* DANS LE CADRE DE COVID-19, UNE PROVISION POUR RESTRUCTURATION DEVRAIT ÊTRE COMPTABILISÉE LORSQUE LES CONDITIONS NÉCESSAIRES SERONT REMPLIES
* LE MONTANT DE LA PROVISION DEVRAIT SE SITUER ENTRE 1,2 ET 1,6 MILLIARD D'EUROS
* LA SITUATION ACTUELLE DU MARCHÉ A CONDUIT À UN LÉGER AJUSTEMENT DU TAUX DE L'A350, QUI PASSE DE 6 À 5 AVIONS PAR MOIS POUR L'INSTANT
* NOTRE AMBITION EST DE NE PAS CONSOMMER DE LIQUIDITÉS AVANT LES FUSIONS ET ACQUISITIONS ET LE FINANCEMENT DES CLIENTS AU COURS DU SECOND SEMESTRE 2020 - DG
* DONNÉES FINANCIÈRES DU PREMIER SEMESTRE REFLÈTENT L'IMPACT DU COVID-19 ATTÉNUÉ PAR DES MESURES D'ADAPTATION
* FREE CASH FLOW AVANT M&A ET FINANCEMENT CLIENT -12,4 MILLIARDS D'EUROS, -4,4 MILLIARDS D'EUROS AU T2
* AIRBUS GROUP - DONNÉES FINANCIÈRES DU PREMIER SEMESTRE REFLÈTENT L'IMPACT DU COVID-19 ATTÉNUÉ PAR DES MESURES D'ADAPTATION
* DONNÉES FINANCIÈRES DU PREMIER SEMESTRE REFLÈTENT L'IMPACT DU COVID-19 ATTÉNUÉ PAR DES MESURES D'ADAPTATION
* LES COMMANDES NETTES D'AVIONS COMMERCIAUX S'ÉLÈVENT À 298 (S1 2019: 88 AVIONS), DONT 8 AVIONS AU T2, AVEC UN CARNET DE COMMANDES DE 7584 AVIONS COMMERCIAUX AU 30 JUIN 2020
* AIRBUS HELICOPTERS A ENREGISTRÉ 75 COMMANDES NETTES (S1 2019: 123 UNITÉS), DONT 3 H145, 1 SUPER PUMA ET 1 H160 AU COURS DU SEUL DEUXIÈME TRIMESTRE. LES PRISES DE COMMANDES D'AIRBUS DEFENCE AND SPACE ONT AUGMENTÉ À 5,6 MILLIARDS D'EUROS
* AU S1 LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ A BAISSÉ À 18,9 MILLIARDS D'EUROS (S1 2019: 30,9 MILLIARDS D'EUROS)
* DETTE NETTE CONSOLIDÉE DE € -586 MILLIONS AU 30 JUIN 2020 (TRÉSORERIE NETTE FIN 2019: 12,5 MILLIARDS D'EUROS)
* AU S1 PERTE NETTE CONSOLIDÉE EUR 1,92 MDS
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Gdansk Newsroom)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|+4.08%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|4928.1
|-0.62%
|32.725
|+0.85%
|3.425
|+0.74%
|29.84
|+11.09%
|3.831
|-4.69%
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer