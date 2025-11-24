Brandywine Realty Trust en baisse après que J.P. Morgan l'a rétrogradé à "sous-pondérer"

24 novembre - **Les actions de Brandywine Realty Trust

BDN.N ont baissé d'environ 4 % à 3,33 $ dans les échanges matinaux

** J.P. Morgan rétrograde sa note de "neutre" à "sous-pondéré"

** La société de courtage indique qu'elle devra faire face à un important déménagement d'IBM à Austin dans les années à venir

** Le bilan de la société est tendu et les projets de développement plus importants ont été contestés du point de vue de la location - JPM

** La société de courtage dit qu'elle n'est pas convaincue du moment où les catalyseurs émergeront pour relever certains des défis

** Deux courtiers sur six estiment que l'action est vendue ou plus élevée, trois la gardent; le PT médian est de 5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 40 % depuis le début de l'année