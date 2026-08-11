Brad Lightcap quitte OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Brad Lightcap, responsable des projets spéciaux chez OpenAI, a annoncé mardi qu'il quittait la start-up spécialisée dans l'IA pour se lancer dans une nouvelle aventure.