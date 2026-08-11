 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Brad Lightcap quitte OpenAI
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 18:39
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Brad Lightcap, responsable des projets spéciaux chez OpenAI, a annoncé mardi qu'il quittait la start-up spécialisée dans l'IA pour se lancer dans une nouvelle aventure.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,32 +1,64%
CAC 40
8 714,94 -0,13%
Or
4 370,22 +0,04%
HAFFNER ENERGY
0,596 +14,84%
TOTALENERGIES
76,59 +1,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank