bpost: vers un doublement du nombre de points colis en 2025 information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - bpost a annoncé vendredi qu'il avait installé un nombre record de distributeurs de colis en 2024 et qu'il prévoyait de doubler ce nombre en 2025.



L'opérateur postal indique que son réseau belge compte désormais plus de 1.260 distributeurs, ce qui représente une hausse de plus de 40% par rapport à la fin 2023.



Pour 2025, bpost prévoit d'installer plus de 1.200 distributeurs supplémentaires, doublant ainsi son réseau actuel pour répondre à la demande croissante des consommateurs.



Cette annonce intervient alors que le nombre de Belges ayant fait livrer leur colis dans des distributeurs a augmenté de 44% l'année dernière.



Les nouveaux distributeurs de colis étant généralement plus grands et plus performants, le nombre de casiers disponibles est ainsi appelé à tripler, passant de 50.000 casiers aujourd'hui à 150.000 d'ici fin 2025.





