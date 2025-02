bpost: pas de dividende pour 2024, le titre plonge information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 11:52









(CercleFinance.com) - bpost a annoncé vendredi qu'il avait de décidé de passer le dividende pour 2024 en raison de comptes dans le rouge, une annonce qui provoquait un lourd repli de son titre à la Bourse de Bruxelles.



L'opérateur postal belge a fait état ce matin d'un Ebit ajusté de 224,9 millions d'euros, en ligne avec ses prévisions, mais en baisse par rapport aux 248,5 millions publiés en 2023.



Pour 2025, bpostgroup dit prévoir un Ebit ajusté de 150 à 180 millions d'euros, là encore en repli d'une année sur l'autre, pour des produits d'exploitation qui devraient croître d'un pourcentage élevé à un chiffre (haut de la fourchette).



'L'année 2025 sera une année de transformation alors que nous évoluons pour devenir un expert régional en logistique de colis', explique Chris Peeters, son directeur général.



Au vu du résultat net négatif essuyé en 2024 en normes IFRS, l'opérateur indique qu'il prévoit de proposer lors de sa prochaine assemblée générale des actionnaires du mois de mai de ne pas verser de dividende cette année.



Suite à ces annonces, l'action décrochait de plus de 22% vendredi en fin de matinée, à comparer avec un repli de l'ordre de 0,7% pour le marché boursier belge.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.